L’image de ce chien attaché et abandonné en pleine forêt crée l’émoi

Alors que l’on a appris ce 7 janvier que le propriétaire de Fiona avait été condamné à 4.000€ d’amende, c’est l’image d’un autre chien abandonné qui suscite l’émoi sur la toile. Ce 3 janvier, un chasseur de Vendée a en effet découvert un chien attaché et amaigri en pleine forêt, comme le rapporte France Bleu.

« Je suis revenu de la chasse par un chemin que je ne prends pas souvent », se souvient Frédéric, un chasseur originaire de Luçon, qui a été intrigué car un de ses propres chiens a commencé à aboyer de manière « inhabituelle ». « Quand il fait ça, c’est qu’il y a quelque chose », explique-t-il.

C’est à ce moment-là qu’il a aperçu l’animal, amaigri et attaché à un arbre, et ce depuis plusieurs jours. « Il était maigre, il avait une gamelle mais elle était vide, et il a eu peur d’Isia, Isis et Flipper, mes trois chiens. Il tremblait, on voyait bien qu’il était apeuré. Mais il n’a pas bougé, il était gentil comme tout, pas agressif ».

Le propriétaire retrouvé

Frédéric a alors directement appelé la mairie de Luçon, qui a placé l’animal dans un refuge en vue d’une éventuelle adoption. D’après la chaîne Télé Luçon Sud Vendée, les gendarmes ont très vite retrouvé le propriétaire de l’animal qui a avoué les faits. « Il s’agit d’une personne qui travaille dans le domaine de la restauration et qui a perdu son emploi. Acculé, avec des soucis financiers, il a reconnu avoir abonné son chien car il n’avait plus les moyens de lui donner à manger. En l’abandonnant ici, il espérait que quelqu’un le prenne en charge », a indiqué un gendarme.

Le propriétaire de l’animal risque jusqu’à deux ans de prison et 30.000€ d’amende.