Le vaccin Pfizer/BioNTech serait efficace contre les nouvelles souches du virus

D’après un étude menée par des scientifiques de l’Université du Texas et par la société Pfizer, le vaccin serait efficace contre la nouvelle souche britannique du coronavirus.

Une enquête réalisée par Pfizer sur le sang de personnes qui avaient été vaccinées par leur vaccin semble prouver que ce dernier est efficace contre les nouvelles souches plus contagieuses du virus. Si les résultats restent pour l’instant limités, Phil Dormitzer, scientifique de Pfizer, se montre confiant sur le fait que le vaccin est efficace contre la souche anglaise du virus, ainsi que contre 15 autres souches.

« La mutation est responsable d’une transmission plus rapide et on craignait qu’elle échappe également à la neutralisation des anticorps par le vaccin », explique M. Domitzer cité par l’ANP. « Nous avons testé le vaccin sur 16 nouvelles souches, et aucune d’elle n’a un impact significatif. C’est la bonne nouvelle. Mais cela ne veut pas dire que la 17ème n’aura pas d’impact », poursuit-il pour Reuters.

De recherches complémentaires sont en cours pour étayer ces résultats.