Qui était Ashli Babbitt, la militante pro-Trump abattue au Capitole?

La femme tuée hier après avoir participé au coup de force dans l’enceinte du Congrès a été abattue par la police du Capitole. Ardente partisane du président Donald Trump, elle s’appelait Ashli Babbitt et vivait dans la région de San Diego.

Ashli Babbitt faisait partie d’un groupe de manifestants qui ont semé le chaos dans le Capitole, alors que les élus entamaient la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. « Des agents en uniforme de la police du Capitole les ont affrontés et, à un moment, l’un d’eux a fait usage de son arme de service » et l’a touchée, a déclaré lors d’une conférence de presse le chef Robert Contee. Elle a été déclarée morte après son transfert à l’hôpital. Une enquête interne a été ouverte sur cet « événement tragique », a-t-il ajouté. Elle a été tuée alors qu’elle tentait, avec d’autre, de pénétrer dans un couloir du Capitole.

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7 — Dan Cohen (@dancohen3000) January 7, 2021

Trois autres personnes (une femme et deux hommes) sont mortes aux alentours du Capitole « d’urgence médicale distincte », a ajouté Robert Contee, sans donner plus de détails, ni dire s’il s’agissait de participants aux manifestations. Les causes de leurs morts ne pourront pas être établies avant leur examen par un médecin légiste, a-t-il ajouté.

« Tempête sur Washington »

Ancienne militaire, Ashli Babbitt a effectué quatre déploiements avec l’armée de l’air américaine », selon la chaîne de télévision KUSI, qui dit s’être entretenu avec son époux. Ce dernier ne l’avait pas accompagnée à Washington pour manifester en soutien au président républicain, qui refuse de concéder sa défaite. « Je ne sais vraiment pas pourquoi elle a décidé » de faire intrusion dans le Capitole, a déclaré la belle-mère d’Ashli Babbitt, citée par une journaliste de la chaîne Fox 5.

Sur son compte Twitter, elle se présentait comme « ancienne combattante » et « libertarienne », affichant son amour pour son pays. Elle avait récemment retweeté de nombreux messages de personnes se rendant à Washington pour manifester à l’appel de Donald Trump. Mardi, Ashli Babbitt avait répondu à l’une d’entre elles qui se plaignait de l’annulation de son vol: « Rien ne nous arrêtera… Ils peuvent essayer, essayer et essayer mais la tempête est là et elle descend sur (Washington) DC dans moins de 24 heures… Du noir vers la lumière! »