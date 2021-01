Jamiroquai ne faisait pas partie des manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole

Le chanteur du groupe de musique anglais Jamiroquai, Jay Kay, que certains pensaient avoir reconnu sous les traits d’un manifestant pro-Trump ayant envahi le Capitole, a expliqué qu’il n’était pas cet homme coiffé d’une toque en fourrure immortalisé par les photographes.

«Bonjour tout le monde!», a dit le chanteur de 51 ans dans une vidéo postée sur Twitter. «Certains d’entre vous pensent peut-être m’avoir vu à Washington la nuit dernière, mais je n’étais pas avec tous ces tarés», ajoute-t-il.

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc

— Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021