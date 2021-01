Le fils d’une candidate de Koh-Lanta agressé

Sur Instagram, Carole, candidate de la dernière saison de Koh-Lanta, a poussé un coup de gueule pour dénoncer l’agression qu’a subie son fils, pour une place de parking. La caractérielle aventurière de la tribu bleue a fait part de sa colère fasse à un événement qu’elle a trouvé particulièrement injuste et qui est désormais entre les mains de la police.

2021 ne commence pas de la meilleure des manières pour Carole, que l’on a appris à connaître dans la dernière saison de Koh-Lanta, baptisée « Les 4 Terres ». Dans sa story Instagram, la maman a raconté comme son fils avait été agressé mercredi, pour une place de parking.

« Il s’est passé un truc vraiment horrible. J’ai la haine, vous ne pouvez pas savoir… J’ai une haine en tant que maman parce que j’ai été impuissante. J’ai essayé de séparer un acte violent non justifié », commence-t-elle, avec une voix tremblante d’émotions. « Ça a démarré sur un parking, pour une place. Impossible de se garer. Il y a eu des gens malveillants qui nous ont insulté, qui ont tapé sur ma voiture à coups de poings. Mon fils leur a dit de se calmer, ça ne leur a pas plu. On n’a plus le droit de parler! »

« Ils l’ont insulté, lance-t-elle la voix tremblante d’émotion. Si vous voyiez mon fils, c’est horrible. Pour me défendre, me protéger, il s’est fait tabasser. Frapper un jeune à deux, avec un poing américain… Pour moi, ce ne sont pas des hommes », a-t-elle poursuivi. La candidate a ensuite déposé plainte au commissariat et attend donc que la police fasse son travail. Affaire à suivre!