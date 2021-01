Le FBI lance un site web pour recueillir des indices sur l’invasion du Capitole

Le FBI a lancé un site web sur lequel des indices et des preuves peuvent être laissés en relation avec le siège du Capitole de mercredi. Des vidéos et des photographies d’actes criminels peuvent ainsi y être téléchargées.

Même sans les résultats qu’apporteront ce point de collecte, beaucoup de matériel est déjà disponible. Les partisans de Donald Trump ont mis en ligne de nombreuses photos et vidéos de leur expédition sur les médias sociaux.

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.

— FBI (@FBI) January 7, 2021