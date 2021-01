Les propos d’une professeure d’Herstal provoquent l’indignation

Une vidéo largement partagée sur TikTok a provoqué la polémique dans la commune d’Herstal. On y voit en effet une enseignante du Collège Saint-Lambert s’en prendre au physique de ses élèves.

Sur les images, on entend cette enseignante noter le physique de ses élèves et les connaissances de son fils.

Certains sont donc ainsi décrits: « 5, parce qu’elle est un peu pâle, pas très jolie et boutonneuse », « 4, au bord du suicide », « trop gros nez. 2. Laid, laid, laid », « Ah quelle horreur, horrible, 0. »

La vidéo a finalement été supprimée après avoir atteint les 75.000 vues. Mais elle n’a pas fait rire la direction de l’école.

« Tant la démarche que le contenu et la diffusion de cette vidéo me semblent tout à fait inacceptables », a expliqué Antonella Vaccaro, directrice du 2e et 3e degré du Collège Saint-Lambert, sur RTL Info. « La professeure a été entendue et nous sommes en train de mener l’enquête. Une fois que la clarté aura été faite, le pouvoir organisateur prendra les mesures qui s’imposent. »

Luka, l’un des élèves visés par ces portraits, s’est dit très étonné sur ces mêmes ondes. « On était tous sous le choc. On ne réalisait pas trop », a-t-il expliqué. « On ne s’attendait pas à un défoulement de la part de cette personne à qui on n’avait jamais parlé. »

« Je trouve ça un peu immature de sa part. Tout était physique, que ce soit de la grossophobie, même du racisme envers une amie à moi qui est asiatique. Et c’est compliqué de se dire qu’on est en 2021 et qu’il y a encore des gens qui s’attaquent gratuitement, juste pour être méchants, à des jeunes qui n’ont forcément rien fait ou rien dit ou rien demandé simplement ».