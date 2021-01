Insurrection à Washington : Trump appelle ses partisans au calme

Le président américain Donald Trump a appelé mercredi ses partisans à éviter toute violence, après l’irruption de manifestants pro-Trump au sein du Capitole, à Washington, dans une atmosphère extrêmement tendue.

« Soutenez la police du Capitole et les forces de l’ordre. Ils sont du côté de notre pays. Restez pacifiques! », a tweeté M. Trump, qui quittera la Maison Blanche dans deux semaines. Dans un discours particulièrement virulent, il avait appelé un peu plus tôt ses sympathisants à se diriger vers le Congrès pour faire pression sur les élus républicains afin qu’ils s’opposent à la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

« Je demande à tout le monde au Capitole de rester pacifique », a-t-il ajouté un peu plus tard dans un autre tweet. « Pas de violence! Souvenez-vous, NOUS sommes le parti de la loi et l’ordre », a-t-il encore écrit, sans pour autant demander aux manifestants d’évacuer les lieux.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021