Des magnats de l’immobilier auraient aidé leurs amis à obtenir des vaccins avant les autres

Les magnats de l’immobilier Bill et David S. Mack se seraient arrangés pour que leurs riches amis reçoivent le vaccin contre la Covid-19 dans une maison de retraite de Floride présidée par l’un d’eux, selon le Daily Mail.

Certains résidents du Joseph L. Morse Health Center de Palm Beach les auraient rejoints à Manhattan en jets privés pour y être vacciné. D’autres, qui ont également reçu le vaccin, seraient membres du Palm Beach Country Club exclusif, où il faut débourser près de 100.000 $ pour l’adhésion.

Cette liste vient en effet de paraître alors que d’autres personnes âgées de l’État de Floride sont actuellement forcées de camper pendant la nuit pour avoir une chance d’obtenir le vaccin. La nouvelle a suscité l’indignation des internautes.

« David et Bill Mack ont ​​organisé la vaccination de leurs amis du Palm Beach Country Club », a expliqué une source à Page Six. « Ils ont apparemment dressé une liste de personnes qui pourraient se faire vacciner, dont on ne peut que supposer qu’elles sont leurs riches amis et clients. Apparemment, certaines personnes ont pris l’avion dans des jets privés de New York juste pour le vaccin, si elles avaient la chance d’être sur la liste des frères. »

« Hé @MorseLifeHealth, quel est le don minimum requis pour vous faire vacciner contre la Covid? Malheureusement, mes parents ne sont pas le copain de David Mack », a pesté un internaute.

Hey @MorseLifeHealth what’s the minimum donation required to get a COVID vaccination from y’all? Unfortunately my parents aren’t buddy buddy with David Mack. — Geoff Green (@geoff_green) January 5, 2021

« Il est vraiment choquant que le plan de distribution de vaccins en Floride soit un désastre et que les personnes âgées attendent toute la nuit dans leur voiture pour leur dose, tandis que les riches amis de Bill et David Mack sont déjà vaccinés », a ajouté un autre.

It’s really shocking that the Florida vaccine distribution plan is a disaster and while senior citizens wait overnight in their cars for a shot…the rich scumbags that are friends with Bill and David Mack are already vaccinated https://t.co/doEb4MT2k9 — Icculus The Brave (@FirenzeMike) January 5, 2021

Le centre de santé Joseph L. Morse dispose de 310 lits et se décrit comme une « résidence cinq étoiles pour personnes âgées » combinant une « atmosphère de luxe » et des « soins personnels ». En Floride, toute personne âgée de plus de 65 ans est éligible à la vaccination.

Un porte-parole des frères Mack a confirmé qu’ils avaient aidé à administrer le vaccin. « David et Bill Mack ont ​​été invités à aider un établissement de santé à but non lucratif dans l’organisation de sa campagne de vaccination », a-t-il expliqué. Il a en outre précisé que « certains » de ceux qui ont reçu le vaccin « étaient peut-être des membres du Palm Beach Country Club », mais que ce n’était pas lié.