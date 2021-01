Avec 4,77 millions d’utilisateurs, Instagram cartonne en Belgique

La crise du coronavirus a poussé encore davantage les amis et familles à entretenir des contacts via les réseaux sociaux. Selon les derniers chiffres du bureau d’analyses NapoleonCat, il ressort que c’est Instagram qui a le plus bénéficié de ce besoin. L’application de partage de photos a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs de 33%, atteignant 1,185 million de nouveaux profils. Avec près de 8,5 millions d’utilisateurs, Facebook reste toutefois de loin le réseau social le plus important en Belgique.

L’an dernier, tant Facebook, Instagram, Messenger que LinkedIn ont vu leur nombre d’utilisateurs augmenter.

Une augmentation de 33 % pour Instagram

Pourtant, Instagram se démarque, passant de 3.589.000 en décembre 2019 à 4.774.000 en décembre 2020, soit une augmentation de 33,02%. Cette hausse s’est produite dans tous les classes d’âge, mais les utilisateurs âgés de 25 à 34 ans demeurent les plus nombreux (1.310.000 au total). En outre, l’application de partage de photos est plus populaire auprès des femmes (54,9%).

Près d’un million de nouveaux utilisateurs pour Facebook et Messenger

Le service de chat de Facebook, Messenger, affiche également une bonne année avec 995.000 utilisateurs supplémentaires (+19,17%), tout comme Facebook lui-même, qui compte 990.000 nouveaux utilisateurs (+13,32 %).

LinkedIn, bien que plus populaire qu’Instagram l’an dernier, n’a attiré qu’une modeste augmentation de 100.000 utilisateurs (+2,53%). Toutes ces applications sont les plus populaires auprès des 25-34 ans, se chiffrant même à 56,7% du nombre total d’utilisateurs sur LinkedIn.