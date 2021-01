Le bébé d’une actrice d’Harry Potter hospitalisé à cause du coronavirus

L’actrice Jessie Cave, qui a interprété Lavande Brown dans la saga “Harry Potter”, a annoncé sur Instagram que son bébé de trois mois avait été testé positif à la Covid-19.

Ce mardi 5 janvier dans la soirée, l’actrice britannique Jessie Cave a annoncé à ses 160.000 abonnés sur Instagram que son troisième enfant, le petit Abraham né le 22 octobre dernier, était hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus.

« Mon pauvre bébé a été testé positif au coronavirus »

« Mon pauvre bébé a été testé positif au coronavirus. Il va bien, mais les soignants sont vigilants et prudents. Cette variante du coronavirus est super puissante et contagieuse, donc j’espère que les gens feront très attention dans les semaines à venir. Je ne voulais vraiment pas que le début de la nouvelle année de ma famille ressemble à ça. Je ne voulais vraiment pas être de retour à l’hôpital si peu de temps après sa naissance traumatisante. Une fois de plus, je suis impressionnée par les infirmières et les médecins. Cela me rend encore plus fière de mon frère et de mon père qui sont docteurs. S’il vous plaît, souhaitez à mon bébé un prompt rétablissement… », a écrit l’actrice de 33 ans sur Instagram.

Lavande Brown dans Harry Potter

Jessie Cave a incarné Lavande Brown, la petite amie de Ron Weasley, dans « Harry Potter et le Prince de sang-mêlé » ainsi que dans « Harry Potter et les reliques de la mort ». Depuis, son nom est apparu dans le générique d’une dizaine de séries télé. Elle a également joué dans plusieurs films et de téléfilms.