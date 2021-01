Chaos à Washington où des manifestants pro Trump ont envahi le Capitole

Des milliers de manifestants favorables au président Donald Trump ont envahi mercredi la colline du Capitole à Washington, plongeant dans la confusion la session du Congrès qui devait confirmer mercredi la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle du 3 novembre.

Les manifestants ont fait irruption lors des débats de la Chambre des représentants, ont investi les terrasses du capitole et provoqué l’évacuation des bâtiments du Congrès, peu après que le vice-président Mike Pence eut annoncé qu’il ne pourrait pas s’opposer à la certification de la victoire de Joe Biden.

Des partisans de Donald Trump ont fait irruption dans l'enceinte du Congrès, qui a dû interrompre en urgence une séance extraordinaire destinée à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle #AFP pic.twitter.com/SHSFKap696 — Agence France-Presse (@afpfr) January 6, 2021

« Nous reprenons la Chambre »

« Nous reprenons la Chambre », « c’est notre parlement », a déclaré à l’AFP un manifestant anonyme. Dans une lettre publiée quelques minutes avant l’ouverture de la session du Parlement américain, Mike Pence a expliqué que les « contraintes » de la Constitution ne lui permettaient pas de modifier les résultats du scrutin du 3 novembre, tels que transmis par les Etats. Le vice-président répondait ainsi directement à Donald Trump, dont il a été le fidèle lieutenant pendant les quatre dernières années.

Des policiers dégainent leurs armes pour protéger les élus

Des policiers ont dégainé leurs armes mercredi dans la Chambre des représentants du Congrès des Etats-Unis, face à des manifestants pro-Trump qui tentaient d’entrer dans l’hémicycle, a rapporté un élu.

« Les gardes de sécurité et les policiers du Capitole ont sorti leurs armes tandis que des partisans de Donald Trump tentaient de forcer le passage », a tweeté l’élu Dan Kildee. « On a reçu pour consigne de nous allonger sur le sol et d’enfiler notre masque à gaz », a-t-il ajouté.

Des manifestants chauffés par Trump

Dans un geste extraordinaire qui restera probablement dans les livres d’histoire, le milliardaire républicain avait choisi de défier le Congrès en réunissant des dizaines de milliers de ses supporteurs à Washington. Mais la manifestation a dégénéré. La police a fait usage de gaz lacrymogènes pour tenter d’évacuer des partisans de Donald Trump qui ont envahi la scène installée pour la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier. « Si Mike Pence fait la bonne chose, nous gagnons l’élection », avait-il lancé. « S’il ne le fait pas, ce sera une triste journée pour notre pays », a-t-il ajouté, laissant entendre qu’il doutait de l’attitude de son numéro deux.

Avant que les débats ne sombrent dans la confusion, Mike Pence avait bien commencé à présider la session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat qui doit officialiser le vote de 306 grands électeurs en faveur de Joe Biden contre 232 pour Donald Trump. Selon la Constitution, son rôle consiste à « ouvrir » les certificats envoyés par chacun des 50 Etats pour transmettre les votes de leurs grands électeurs. Seuls les élus peuvent contester les résultats dans certains Etats. Dès le début de la session, des républicains ont émis des objections aux résultats de l’élection dans l’Etat d’Arizona. Les deux chambres se sont alors séparées pour en débattre.

Isolé Trump s’en prend à son propre camp

De plus en plus isolé, le président américain Donald Trump s’en est pris avec virulence mercredi à son propre camp républicain juste avant que le Congrès n’entérine la victoire de Joe Biden. Les ténors républicains sont « faibles » et « pathétiques », a-t-il lancé sous un ciel chargé de lourds nuages, à des dizaines de milliers de partisans « Nous n’abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais » la défaite, a-t-il martelé. Mais son obstination à contester l’élection de Joe Biden divise le parti républicain.

Supporters of President Trump have breached the US Capitol, according to Capitol police officers, as lawmakers count the Electoral College votes certifying President-elect Joe Biden's win. https://t.co/ZBCV1fksDr pic.twitter.com/v4Lh39nFCy — CNN (@CNN) January 6, 2021

There’s an armed standoff at the House front door, and police officers have their guns drawn at someone who is trying to reach the front door https://t.co/GgRTsWit0R — CNN (@CNN) January 6, 2021

Trump protesters just discharged a fire extinguisher outside Senate chamber. Many protesters are inside building, and most people are hiding from them pic.twitter.com/0y2sk8LHWd — Steven Nelson (@stevennelson10) January 6, 2021