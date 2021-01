Un expert inquiet de la lenteur de la vaccination prévient : « il y aura une troisième vague »

Immunologue et professeur de l’Université de Columbia, Hans-Willem Snoeck a fait part de ses inquiétudes quant à la stratégie de vaccination, pour l’instant trop lente, en Belgique. «La troisième vague est à notre porte. Il faut absolument tout faire pour l’arrêter et vacciner le personnel soignant le plus rapidement possible », a-t-il plaidé.

Invité sur le plateau de la VRT ce lundi soir, le professeur en microbiologie et immunologie Hans-Willem Snoeck (Université de Columbia, New York) a plaidé pour une réadaptation de la stratégie de vaccination en Belgique.

Si les tendances de l’épidémie sont actuellement à la baisse dans notre pays, Hans-Willem Snoeck craint que ce répit ne soit de courte durée : « les écoles sont à nouveau ouvertes, tout le monde retourne travailler et il y a cette forme du virus, très probablement plus contagieuse, venue d’Angleterre. Je me demande donc pourquoi pense-t-on encore que ce qui arrive chez nos voisins n’arrivera pas ici. Nous devons partir du principe qu’il y aura bien une troisième vague. Et nous devons tout faire pour l’arrêter ».

Vacciner les soignants en priorité

Pour repousser cette nouvelle vague, le professeur Snoeck préconise une stratégie de vaccination différente : vacciner plus rapidement, en donnant la priorité au personnel soignant et non aux personnes plus vulnérables.

D’après lui, c’est le personnel qui introduit le virus dans les maisons de repos. C’est donc les soignants qu’il conviendrait de vacciner en premier lieu afin de protéger les personnes âgées, explique le spécialiste.

« Nous n’avons pas une semaine »

Or, la stratégie de vaccination belge actuelle veut que les résidents soient vaccinés avant le personnel.

« Il est essentiel de vacciner en priorité la première ligne. Avec la vague à venir, nous n’avons même pas une semaine devant nous. Nous devons protéger nos agents de santé ». Car perdre une semaine supplémentaire nous coûterait des vies en plus, insiste l’immunologue. « Nous sommes dans une situation où il y a un feu de forêt à l’horizon, et nous pouvons déjà sentir l’odeur du feu ».

Observant ce qu’il se passe actuellement aux États-Unis, Hans-Willem Snoeck craint que la Belgique ne se retrouve dans la même situation problématique : manquer de personnel soignant pour opérer dans les centres de vaccination, car ceux-ci seraient déjà débordés dans les hôpitaux et centres de testing. « C’est la situation que nous devons absolument éviter ici », soutient-il. « Ceux qui devront vacciner en continu seront constamment exposés. Ils méritent une protection ».

Ce mardi, jour de lancement officiel de la campagne de vaccination dans notre pays, un collectif de médecins a adressé un courrier allant de ce sens au ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A). Ils demandent aussi de revoir l’ordre des priorités dans la vaccination afin d’intégrer les soignants dès à présent.