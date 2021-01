Loïc Nottet ému aux larmes après la prestation de Jeremy : « il se passe quelque chose de magique »

Pour cette deuxième session de blinds, l’émotion était au rendez-vous sur le plateau de « The Voice ». Avec sa prestation tout en sensibilité, Jeremy a complètement retourné les coachs. Une belle découverte aussi pour le public, parmi d’autres très bons talents.

C’est seul avec son piano que Jeremy a interprété « Ton héritage » de Benjamin Biolay. Un texte magnifique et une prestation intense qui a totalement chamboulé les coachs. Ce jeune de 17 ans, originaire de Dour, a décroché deux buzzs.

Un duo avec Loïc Nottet

« Tu as un truc de fou dans cette sensibilité », a d’emblée lancé Typh Barrow. « Je suis émue, on sent que tu ne triches pas ». « Dès les premières notes, j’ai eu de frissons », enchaîne Henri PFR. « Tu as une personnalité et c’est pour quelqu’un comme toi que j’ai accepté de faire cette émission.»

Visiblement bouleversés, les coachs ont proposé à Jérémy de chanter un second morceau. Celui-ci a choisi « Mr/Mme», de Loïc Nottet. Le jeune coach est donc monté sur scène pour l’accompagner. De plus en plus ému au fil du morceau, il s’en est trouvé incapable de continuer à chanter. « Il se passe quelque chose de magique sur le plateau grâce à toi… Tu dégages un truc de fou ! », a déclaré Loïc Nottet, les larmes aux yeux.

Jeremy a finalement choisi Typh Barrow pour l’accompagner dans l’aventure « The Voice ».

De nouveaux talents à suivre

Dans un tout autre registre, Douma a lui aussi marqué ces auditions à l’aveugle. Ce rappeur de 42 ans a tout simplement mis le feu au plateau ! Il n’a fallu que quelques secondes au Bruxellois pour remporter les quatre buzzs, sur le titre explosif de Kanye West, « BLKKK SKKKN HEAD ».

Bloquée par Loïc Nottet, Typh Barrow a demandé à Douma de lui accorder une faveur : partager la scène ensemble. Les deux artistes se sont donc lancés dans un freestyle aussi inattendu que réussi !

L’émission s’est une nouvelle fois clôturée sur une prestation incroyable. Les quatre coachs se sont retournés et levés pour Sonita, jeune Camerounaise de 28 ans. Le jury, unanime, a salué sa voix extraordinaire et son interprétation unique de « Control », titre de Zoe Wees.

Ces deux talents ont chacun choisi Henri PFR comme coach, qui règne désormais en maître sur la compétition avec six talents. BJ Scott retrouve ses marques en douceur (deux talents), et Typh Barrow compose peu à peu son équipe en écoutant son cœur (quatre talents). Pour sa première en tant que coach, Loïc Nottet compose une équipe variée et authentique (quatre talents).

RDV mardi prochain pour la suite de l’aventure, et sur RTBF Auvio pour voir ou revoir cette deuxième session des blinds !