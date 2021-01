Le premier hub humanitaire de Wallonie va ouvrir à Waremme

Le début de cette année 2021 sera marqué par l’inauguration du premier hub humanitaire de Wallonie. Situé à Waremme, il vise à couvrir les demandes de toute la population, sans distinction.

C’est une première en Wallonie. Un hub humanitaire verra bientôt le jour à Waremme, dans la province de Liège. Situé rue Edmond de Selys-Longchamps, il offrira toute une série de services pour une multitude de bénéficiaires. Différents acteurs associatifs comme la Croix-Rouge, le CPAS et la plateforme citoyenne «Hesbaye, terre d’accueil» occuperont cet espace pour proposer, par exemple, des permanences juridiques et sociales.

Le hub accueillera également des spécialistes qui seront à l’écoute des bénéficiaires. Certains seront accès sur le droit des jeunes, tandis que d’autres seront en mesure de répondre aux besoins spécifiques des femmes. «Ce hub humanitaire aura pour mission de couvrir les demandes de toute la population sans distinction. Des conseils médicaux, juridiques ou encore familiaux seront accessibles», explique Diego Dumont coordinateur de «Hesbaye, terre d’accueil». L’ouverture est prévue dans les prochaines semaines.

Un nouvel hébergement de jour

La plateforme citoyenne «Hesbaye, terre d’accueil» apporte assistance aux réfugiés et aux sans-abri. La semaine dernière, elle a d’ailleurs inauguré un nouvel hébergement de jour. Il est situé dans la salle paroissiale Familia, dans le même bâtiment que le hub humanitaire, à deux pas de la clinique CHC Waremme. Le doyen a donné son accord pour que, jusqu’au 30 avril 2021, le centre puisse accueillir jusqu’à 16 personnes, tous les jours de la semaine entre 7h et 18h. Cet hébergement de jour est composé de deux chambres pour les hommes et d’une chambre pour les femmes. Il permet à tout bénéficiaire de venir se réchauffer et se reposer, tout en étant encadré.

Plusieurs initiatives à Waremme

Depuis quelques mois, les initiatives se multiplient à Waremme pour venir en aide aux plus démunis. La ville met à disposition plusieurs salles où les migrants peuvent trouver refuge et recevoir l’aide de bénévoles. Du lundi au vendredi, de 18h30 à 21h30, la buvette du football de la Haute-Wegge est également accessible pour toute personne sans-abri, migrant ou non, ayant besoin d’un repas, d’une douche, de vêtements ou encore de soins.