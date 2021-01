Le 5 janvier 2020, le coronavirus entrait dans nos vies

Il y a tout juste un an, le 5 janvier 2020, une dépêche de l’AFP évoquait pour la première fois l’existence d’une «mystérieuse pneumonie en Chine». Cette découverte allait marquer de son empreinte l’année 2020, et une bonne partie de l’année 2021.

Il y a un an, il y avait bien peu bien d’Européens à connaitre le terme «coronavirus». Le monde avait alors les yeux braqués sur la fuite spectaculaire de Carlos Ghosn, les incendies géants en Australie, et le général iranien tué lors d’un raid américain en Irak. Lors de ces premiers jours de janvier, cette «étrange forme de pneumonie» n’a donc pas inquiété grand-monde. «Mystérieuse pneumonie en Chine» titrait le 5 janvier la première dépêche de l’Agence France Presse (AFP) évoquant le virus. On y lisait que «les autorités chinoises ont fait état dimanche de 59 personnes souffrant d’une mystérieuse pneumonie d’origine inconnue, démentant toutefois qu’il s’agisse du Sras, une maladie virale responsable de centaines de morts en 2003».

Le monde avait déjà connu des épidémies nées en Asie ou au Moyen-Orient (Sras, Mras), et tout le monde espérait que celle-ci connaitrait les mêmes développements, c’est-à-dire une inquiétude pour quelques pays, et pas de changement dans la vie quotidienne. La réalité a été bien différente. Douze mois plus tard, le masque a fait irruption dans notre quotidien, et plus personne ne s’amuse de voir l’armée chinoise construire un hôpital de campagne en quelques jours.

« Covid-19 »

Une fois l’alerte sonnée par les autorités chinoise, et alors que le monde regardait tout cela de loin, l’Organisation mondiale de la Santé a rapidement rebondi sur le sujet. «Le lien signalé avec un marché de gros de poissons et d’animaux vivants pourrait dénoter un lien avec l’exposition à des animaux», réagissait en parallèle l’OMS, toujours citée par l’AFP. L’organisation se prononçait à l’époque contre toute restriction en matière de voyages ou de commerce visant la Chine.

Le 8 janvier, une nouvelle dépêche de l’AFP, indiquait qu’un «nouveau coronavirus ne peut être exclu». Trois jours plus tard, la même agence rapportait le premier mort sur le territoire chinois. La nouvelle allait alors gagner en importance dans les médias européens, Le 11 février, le «mystérieux virus» aura désormais son propre nom, Covid-19. Un nom désormais (trop bien) connu de tous. De semaine en semaine, des cas apparaissait en Europe, et mi-mars, quasiment tous les pays de l’UE optaient pour le confinement de leurs populations.