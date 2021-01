Rowan Atkinson fait ses adieux à Mister Bean

C’est un rôle qui lui collait à la peau. Et pourtant, le comédien Rowan Atkinson a décidé de se défaire du rôle de Mister Bean.

« C’est épuisant. » A 65 ans, Rowan Atkinson ne cache pas qu’il en a marre de Mister Bean. Ce rôle l’a fait cpnnaitre dans le monde entier, mais il a décidé de ne plus l’incarner. Il explique dans le Sun qu’il prend désormais plus de plaisir à faire la voix de son personnage dans la versoin en dessin animé. « C’est plus facile pour moi d’interpréter le personnage vocalement que visuellement. Je n’aime pas beaucoup jouer avec lui. Le poids de la responsabilité n’est pas agréable. Je trouve cela stressant et épuisant, et j’attends avec impatience la fin du tournage », a expliqué l’acteur.

M. Bean est apparu pour la première fois sur la chaîne britannique ITV en 1990, avant de voir son personnage être à l’affiche de films et d’une série de dessins animés. Dernièrement, Rowan Atkinson a tenté d’autres aventures. On l’a notamment vu apparaitre dans deux épisodes du commissaire Maigret. Ce casting n’avait pas semblé « biscornu » au producteur John Simenon, fils du plus connu des romanciers belges. On voyait ainsi Rowan Atkinson dans l’adaptation de «Maigret tend un piège», un roman de 1955.