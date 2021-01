Positive à la Covid, elle ira tout de même passer ses examens

Les examens ont débuté ce lundi pour de nombreux étudiants du supérieur. Les étudiants positifs à la Covid ou en quarantaine devront passer leurs examens lors de la seconde session. Une situation que déplorent les intéressés, alors que certains pourraient préférer passer leur examen malades, maintenant qu’ils y sont prêts, plutôt que le reporter.

L’Université de Liège a demandé aux étudiants qui auraient contracté la Covid pendant les vacances de ne pas venir passer leurs examens. Comme les élèves mis en quarantaine (en raison d’un retour de l’étranger ou d’un cas contact), ils seront invités à repasser leur examen lors de la seconde session. Ce choix met de nombreux étudiants en colère.

Le groupe Facebook ULg Confessions publie le témoignage, anonyme, d’une étudiante. Celle-ci explique avoir été testée positive, malgré toutes les précautions qu’elle a prises. Et elle dit son intention de ne pas reporter de quelques mois un examen pour lequel elle vient de se préparer. «J’ai bossé toutes les vacances pour mes examens (et bien avant), et je compte bel et bien venir le passer en présentiel.»

La jeune fille souhaite tout de même se montrer aussi responsable que possible, et annonce qu’elle se rendra à l’examen à pieds plutôt qu’en bus, afin de limiter le risque de contamination. Sa volonté semble ainsi d’interroger la responsabilité de l’Université de Liège. «Vous vous êtes tellement focalisé sur la triche et votre image que vous en avez totalement zappé l’essentiel. La sécurité des étudiants et cette affreuse situation, ce dilemme devant lequel vous mettez les étudiants positifs ou en quarantaine. Ne venez pas dire que vous vous souciez des étudiants, ce n’est pas vrai», écrit-elle en colère.

L’ULiège a décidé de maintenir la moitié des examens en présentiel sur le campus. Cette décision, critiquée par les étudiants, fait que beaucoup vont passer leurs épreuves avec la crainte d’être contaminés au contact d’autres personnes.