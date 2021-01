Les résidents d’une maison de repos reçoivent 25.000 lettres du monde entier

Belle surprise pour les pensionnaires d’une maison de repos de Malmedy. Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, Ils ont reçu plus de 25.000 lettres et cartes postales de la part de citoyens du monde entier.

Début décembre, Emilie Starck, sous-directrice de la résidence des Arcades à Malmedy, avait eu une idée originale pour apporter un peu de gaieté aux pensionnaires de son établissement. Une cinquantaine de résidents de cette maison de repos ont accepté de prendre la pose en tenant une pancarte demandant aux internautes de leur écrire pour Noël.

L’opération est rapidement devenue virale sur Facebook où la publication a été partagée plusieurs milliers de fois. La magie des réseaux sociaux a fait le reste. Au total, l’établissement a reçu plus de 25.000 lettres de Belgique mais aussi d’Amérique du Sud, du Canada et même de Nouvelle-Calédonie.

« C’est juste vraiment formidable pour nos résidents »

Parmi les courriers, il y avait beaucoup de cartes postales et de lettres. Les résidents ont également reçu des surprises et des petits cadeaux. Une personne a ainsi envoyé des petits draps de main brodés avec le nom de chacun des pensionnaires. « On a reçu plus de 25.000 lettres à ce jour. On a d’ailleurs arrêté de compter parce qu’on n’attendait pas du tout du tout autant de lettres. C’est juste vraiment formidable pour nos résidents », a indiqué Emilie Starck à RTL Info.

« On a le temps de lire, on le prendra »

Grâce à ce formidable élan de générosité, les pensionnaires de la résidence des Arcades vont avoir de la lecture durant les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. « Ça va me prendre du temps oui, mais on a le temps de lire, on le prendra. Et répondre peut-être aussi », annonce Rosita.