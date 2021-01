Des anti-masques s’en prennent à la fille d’une victime de la covid : « les gens meurent, ton père n’a rien de spécial »

Une manifestation anti-masques a dégénéré à Los Angeles, en Californie, menant à de nombreuses altercations entre protestataires et passants. S’en prenant à une jeune femme dont le père est hospitalisé à cause du coronavirus, les anti-masques l’ont traitée de « nazie » et ont crié : « les gens meurent, c’est la vie. Ton père n’est pas spécial. »

La scène a été filmée par une journaliste dans un centre commercial de Los Angeles. Dimanche dernier, des groupements anti-masques ont manifesté contre les mesures sanitaires imposées en Californie, l’un des états américains les plus endeuillés par le coronavirus.

Plusieurs altercations ont été rapportées, tant physiques que verbales, entre les manifestants et des passants, commerçants ou membres de la sécurité.

Une violente dispute a notamment éclaté entre une jeune femme médecin et les anti-masques : « Des gens sont en train de mourir, espèce de crétins ! », a-t-elle hurlé. « Mon père est à l’hôpital à cause de la covid, bande de connards! »

Ce à quoi l’un des protestataires a brutalement répondu : « beaucoup de gens le sont. Les gens meurent. C’est la vie. Ton père n’est pas spécial. » Avant d’ajouter, et de répéter plusieurs fois : « tu n’es qu’une nazie ».

La dispute s’envenimant, les agents de sécurité sont intervenus pour séparer la jeune femme des anti-masques.

La police est par ailleurs intervenue pour mettre fin à d’autres altercations dans le centre commercial.

One of the more intense moments was when a woman who said she’s a doctor shouted at the anti-maskers from behind a makeshift barricade. “My mother is in the hospital with COVID,” she said. “People die. That’s life. Your father’s not special,” an anti-masker replies. pic.twitter.com/HU53xMc05j

— Emily Holshouser (@emilyytayylor) January 4, 2021