Au seuil de la mort, elle survit miraculeusement à la Covid

Alors qu’elle était considérée comme morte par ses médecins, une Américaine est sortie de l’hôpital où elle a été hospitalisée plusieurs mois à cause du coronavirus.

Un véritable miracle ! C’est ce qu’a dû penser le personnel soignant du Memorial Satilla Health lorsqu’il a vu Lisa Martin, 49 ans, enfin sortir de l’hôpital où elle était hospitalisée à cause du coronavirus. Et pour cause, l’Américaine est entrée à l’hôpital le 27 septembre dernier et, à plusieurs reprises, ses médecins et proches ont cru qu’ils allaient la perdre à jamais.

« Son incroyable parcours comprend 59 jours sous respirateur, 40 jours dans un coma artificiel et la survie à une attaque cérébrale », confirme l’hôpital sur sa page Facebook. Le 20 octobre, l’hôpital a d’ailleurs appelé la famille de Lisa, pensant qu’il était temps qu’elle vienne lui dire adieu alors que ses yeux ne réagissaient plus durant le coma.

« La famille a décidé de lui laisser onze jours avant de prendre la décision de la débrancher du ventilateur qui respirait pour elle », poursuit l’hôpital. Et, surprise, Lisa s’est réveillée et a commencé à bouger ses yeux et ses mains le onzième jour ! Après avoir été transportée dans deux autres hôpitaux pour continuer ses soins, la quadragénaire est finalement rentrée chez elle le 31 décembre dernier.

« Je n’arrive pas à y croire »

Même si elle est guérie, Lisa vit toujours avec des effets secondaires de la maladie. « Elle utilise actuellement un déambulateur et un fauteuil roulant pour faciliter sa mobilité, et dispose également d’une canule nasale à oxygène pour aider ses poumons », confie Madison, la fille de Lisa, à People.

Ces désagréments ne semblent pourtant pas entamer le moral de la quadragénaire, qui est tout simplement heureuse d’avoir survécu. « Je n’arrive pas à y croire. Je suis vraiment choquée. Je me sentais seule, mais cette expérience m’a montré à quel point je suis vraiment aimée », conclut celle qui affirme que sa survie est due à une « intervention divine ».