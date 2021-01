Amel Bent réveillonne avec son compagnon avant son retour en prison

La chanteuse poursuit son aventure avec son compagnon Patrick Antonelli malgré sa condamnation à de la prison. Ils viennent de passer le réveillon du nouvel an ensemble, profitant d’une permission de sortie.

La relation entre Amel Bent et Patrick Antonelli semble tenir bon malgré la condamnation de ce dernier. Il a été condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Sunr Instagram, la chanteuse raconte son nouvel an passé avec celui qu’elle aime. « 7e ‘bonne année’ avec mon crush », écrit-elle. Le couple a toutefois dû se passer des filles d’Amel Bent, en vacances chez leur grand-mère.

Patrick Antonelli a été condamné pour « corruption », « modification frauduleuse d’un système de données » et « obtention frauduleuse de document administratif ». Pendant les mois qu’il passe en prison (il devrait rapidement pouvoir réclamer une libération anticipée), Amel Bent se réfugie dans le travail. Et de ce coté-là, elle cartonne en ce moment, avec son duo au côté d’Imen Es, «Jusqu’au bout». Elle regrette simplement de ne pas pouvoir interpréter ce morceau sur scène, alors qu’aucun concert n’a eu lieu depuis des mois.

« Si je n’exprime pas mon désarroi et ma colère concernant la situation actuelle des artistes, ce n’est pas par absence de conviction, bien au contraire », explique-t-elle. « Les décisions du gouvernement à l’égard des gens qui font notre culture, notre joie et notre fierté sont injustes et injustifiées. Et notre monde va terriblement en souffrir. Mais l’injustice frappe tellement les vies ces temps-ci que je n’arrive même plus à me plaindre pour ma propre vie ou celle de qui que ce soit d’ailleurs. J’aimerais dire ma colère, mais je n’y arrive pas… »