Henri PFR très attristé par une polémique

Henri PFR a été très choqué par les commentaires qui ont suivi la publication d’une photo le montrant, il y a quelques mois, en tant qu’ambassadeur de l’Unicef, selon Het Laatste Nieuws.

« J’ai décidé de prendre une photo d’un moment vraiment heureux. Cependant, je suis très choqué par les réactions », a-t-il expliqué.

Des nombreux internautes lui ont en effet reproché une éventuelle volonté d’instrumentaliser la pauvreté en Afrique.

« Vous riez ouvertement au milieu d’un groupe d’enfants pauvres qui passent un très mauvais moment. Des images comme celles-là sont dégoûtantes », pouvait-on en effet lire dans des commentaires, tandis qu’un autre ajoutait: « Vous avez accès à suffisamment de ressources pour vous informer sur le syndrome du sauveur blanc. »

« Je me sens mal »

Des propos qui sont très mal passés chez le DJ belge. « Ces commentaires transforment un moment de pur bonheur en quelque chose d’horrible. De manière générale, je me sens mal. Je me sens mal, car en 2020, tout doit être jugé et tout donne place à la critique », a-t-il regretté.

« Je vais être honnête, en postant cette photo je n’ai même pas pensé un jour que la couleur de peau pourrait poser problème. Je comprends totalement le problème face au droit à l’image. Il faut savoir que les enfants présents étaient au courant qu’un reportage photo et vidéo était tourné, c’était d’ailleurs le but même de notre voyage: partager sur les réseaux sociaux ce que l’Unicef fait en Côte d’Ivoire. »

« Si en 2020, on ne peut plus partager de message de soutien et de bienveillance de part notre ethnie, ça devient un sacré problème qu’il faut pouvoir régler d’urgence. En fait, même en écrivant ces mots, j’ai la boule au ventre. Boule au ventre parce qu’en 2020, on risque de me traiter de je ne sais quoi si je dis un mot de travers. Je suis juste un petit c*n qui pensait qu’on pouvait encore sourire naïvement sans pour autant voir le mal partout. En bref, il y a quand même une réelle problématique derrière cette photo: celle du sauveur blanc. Je vous invite à vous renseigner un maximum par rapport à cela. Bonne soirée », a-t-il conclu.