D’après un conseiller de Trump, un laboratoire de Wuhan serait « la source la plus crédible » du coronavirus

D’après un haut conseiller de Trump, « la source la plus crédible » du coronavirus serait un laboratoire de Wuhan, selon le Daily Mail.

C’est de Wuhan qu’est partie la pandémie il y a un an déjà. Et c’est pour cela que la source théorique la plus « crédible » reste le laboratoire P4 situé dans cette ville, a expliqué Matthew Pottinger au quotidien britannique.

Selon ce haut responsable du gouvernement américain, les affirmations des dirigeants chinois selon lesquelles la Covid-19 provient d’un marché aux animaux de Wuhan sont fausses.

« Il existe de plus en plus de preuves que ce laboratoire est probablement la source la plus crédible du virus », a expliqué au Daily Mail ce conseiller adjoint à la sécurité nationale de Donald Trump.

D’après lui, le virus se serait échappé de l’Institut de virologie de Wuhan, situé à 18 km du marché. C’est là que des scientifiques auraient manipulé des coronavirus de chauves-souris. L’agent pathogène se serait ensuite échappé par une « fuite ou un accident ».

Il y a un an, le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) était alertée par son propre bureau à Pékin, et non par la Chine elle-même, de l’apparition des premiers cas d’une « pneumonie virale » à Wuhan, dans la province du Hubei à l’origine de la pandémie.

Une équipe internationale chargée d’enquêter sur l’origine du virus doit se rendre prochainement dans la région. Mais beaucoup craignent qu’elle ne puisse pas faire toute la lumière sur la source de la pandémie.