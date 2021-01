Plandle Candle, les bougies naturelles de cinq étudiants bruxellois

Yu Fung, Nouné, Zehranur, Tarik et Hilal sont cinq étudiants bruxellois. L’an passé, ils ont lancé Plandle Candle, un projet de bougies naturelles et écologiques qu’ils fabriquent eux-mêmes. Rencontre avec ces jeunes entrepreneuses et entrepreneurs qui ne manquent pas de bonnes idées.

Que le est le principe de la Plandle Candle ?

« Plandle est la contraction de ‘Plant’ et ‘Candle’ qui signifient ‘plante’ et ‘bougie’ en français. Le concept est simple : c’est une bougie dans un pot en terre cuite. Grâce à un double fond, nous glissons un petit sachet de graines au fond du pot. De quoi réveiller la main verte en vous ou faire une bonne action sans même vous en rendre compte. »

Comment est né ce projet ?

« Tout a commencé début octobre 2019 par une présentation des mini-entreprises par Les Jeunes Entreprises (LJE) ce qui nous a énormément motivés. Nous avions déjà entendu parler de cela l’année passée et l’expérience nous tentait. Sans hésiter, nous nous sommes donc lancés dans cette aventure. Au départ, nous avions plusieurs idées, telles qu’un papier contenant des graines, un emballage en cire et enfin, la fameuse bougie Plandle Candle, ou bougie-graine comme on l’appelle. C’est celle que nous avons finalement choisie après longue réflexion. Néanmoins, le développement ne fut pas sans encombre. Le plus difficile a été de trouver la meilleure manière d’insérer des graines dans la bougie. Un autre challenge a été de nous procurer des pots pour contenir la cire qui n’étaient pas en aluminium, car nous trouvions cette option trop nuisible à l’environnement. »

Qu’est-ce qui était important pour vous dans le fait de créer cette bougie ?

« Nous voulions absolument faire un projet à dimension écologique. Les feux de forêts en Amazonie nous ont encore plus poussés à aller dans ce sens. Cela nous frustrait de voir notre belle Terre détruite à des fins économiques. C’est pour cela que nous nous engageons à reverser une partie de nos bénéfices à une association replantant des arbres. Tout au long de notre démarche, nous voulions que la totalité des constituants de la bougie soit européenne, ce qui signifie que nous avons une empreinte écologique assez basse. »

Quels sont les produits qui composent votre bougie ?

« Notre produit est donc une bougie composée de deux pots. Il y en a deux types. Le premier type provient d’une collecte et nous sert de contenant à la cire. Le deuxième type est un pot en terre cuite fabriqué en Allemagne. Les deux pots s’emboîtent de manière à laisser un léger espace entre eux permettant d’y glisser un paquet de graines, qui provient d’un marché local de Bruxelles.

La cire vient tout droit de France. Nous avons choisi la cire de colza. Cela nous tenait à cœur car d’après nos recherches, elle est considérée comme la plus éthique de toutes. La cire d’abeille est nuisible pour les abeilles et assez difficile à trouver en Belgique, la paraffine est issue du pétrole et la cire de soja est difficilement mélangeable avec des colorants ou parfums. La cire de colza que nous nous procurons est sans OGM et de production européenne. »

Où intervenez-vous dans le processus de création de la bougie ?

« Nous faisons quasiment tout nous-même : le coulage de la cire dans des petits pots, l’ajout de parfum dans celle-ci et la confection des petits sachets de graines. Tout y passe, nous assemblons le tout à la main. Il nous arrive même de peindre nos pots pour les fêtes comme par exemple Noël ou notre prochaine nouveauté. »

Quel est le prix de vente de la bougie et comment peut-on se la procurer ?

« Le prix de nos bougies artisanales est de 5,5 € pour une et 10 € pour deux. Pour passer commande, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail [email protected] ou par Instagram (@plandlecandle). Notre site internet sera mis en ligne très prochainement. »