Le nouveau sac bleu poursuit son expansion : que peut-on mettre dedans ?

Lancé en 2016 dans certaines villes, le « nouveau sac bleu » s’étendra à de nouvelles communes en 2021. L’occasion de faire le point sur les sacs P+MC et ce qu’ils peuvent contenir.

En 2016, Fost Plus lançait une expérience pilote dans six communes belges, dont Hannut en Wallonie, afin d’élargir la collecte PMC aux emballages en plastique rigide et souple. Au fil des années, l’expérience a fait son petit bonhomme de chemin et des nouvelles communes ont peu à peu adopté le « nouveau sac bleu ». Cette année 2021 va marquer un tournant dans l’expansion du sac P+MC. Dans le courant du premier semestre, c’est la Région bruxelloise qui l’adoptera et, si tout se déroule comme prévu, d’ici la fin 2021, toutes les communes wallonnes et flamandes devraient avoir suivi le mouvement.

Qu’est-ce qui change ?

Le sac P+MC est une sorte de sac bleu « élargi ». Les citoyens peuvent continuer à y mettre tout ce qu’ils mettaient dans le sac PMC, à savoir les bouteilles en plastique, les canettes ou encore les briques « Tetra Pak ». Le « nouveau sac bleu » peut accueillir d’autres emballages alimentaires comme tous les sachets en plastique qui emballent les légumes, les frites ou le fromage râpé, les raviers de fraises ou de champignons, les barquettes de charcuterie et de fromage (mais attention, pas celles en frigolite), ainsi que les boîtes en plastique contenant, par exemple, de la crème glacée ou du cacao.

Ce n’est pas tout. Vous pouvez également mettre dans le sac P+MC les pots de yaourt ou de gel pour les cheveux, mais aussi les divers tubes que vous avez dans votre salle de bain (crèmes, dentifrices, etc.). Enfin, il peut désormais accueillir les films en plastique qui recouvrent de nombreux produits ménagers comme les packs d’eau, les rouleaux de papier toilette ou encore celui qui emballe les magazines et les prospectus publicitaires.

Actuellement, le volume annuel moyen d’emballages récolté dans les sacs PMC est de 15 kilos par an et par habitant. Avec le nouveau sac bleu, ce volume devrait passer à 23 kilos, soit huit kilos en plus par an et par habitant.

Le bilan à namur

À Namur, le sac P+MC a été lancé le 1 er octobre 2019. « Au lancement du dispositif, notre objectif était d’atteindre dans les deux ans une diminution des déchets résiduels de six à huit kg/an/habitant et d’augmenter la quantité de PMC collectée de 50 %, soit passer de 18 à 27 kg/an/habitant. Les chiffres montrent que ce résultat est déjà quasi atteint, après seulement une année de mise en œuvre », indique l’intercommunale wallonne BEP Environnement.

Les bénéfices ne se limitent pas à l’augmentation des déchets récoltés. En effet, les tournées supplémentaires pour collecter les sacs bleus ont nécessité 45 journées de travail en plus sur l’année, ce qui a aussi permis de créer de l’emploi. Enfin, les camions sont désormais plus remplis : ils transportent en moyenne quatre tonnes, contre 3,2 précédemment.

En pratique

Le nouveau sac bleu est introduit de manière progressive. Chaque habitant sera personnellement averti de l’arrivée du sac P+MC dans sa commune. Les nouveaux rouleaux seront vendus au même prix que les anciens. Enfin, pas d’inquiétude, les anciens sacs PMC pourront toujours être utilisés et resteront valables de manière illimitée.

Plus d’infos sur www.lenouveausacbleu.be