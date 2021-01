Emmanuel André met en garde contre le risque de propagation du nouveau variant en Belgique

Le nouveau variant du coronavirus, détecté d’abord au Royaume-Uni et nettement plus contagieux, inquiète les autorités et experts à travers le monde. Le microbiologiste Emmanuel André redoute sa propagation en Belgique et met d’ores et déjà en garde les Belges sur les mesures drastiques qu’il faudrait mettre en place pour lutter contre ce virus.

En ce premier week-end de janvier, marqué par les nombreux retours de vacances, les experts s’inquiètent d’une nouvelle flambée de l’épidémie dans notre pays. Surtout, ils craignent que ces retours ne provoquent l’apparition de cas du nouveau variant du coronavirus sur notre territoire.

Initialement détecté au Royaume-Uni, ce nouveau variant serait « 50% à 74% » plus contagieux, selon les experts. D’après les premières études, sa propagation entrainerait également une hausse des hospitalisations et des décès.

Un taux de reproduction plus élevé

A l’instar de bon nombre de ses confères, le virologue Emmanuel André redoute sa propagation dans notre pays. « Le nouveau variant de la Covid augmente le taux de reproduction de 0,7 », explique-t-il sur Twitter. « En clair, cela veut dire que si on laisse ce virus s’introduire et se répandre en Belgique, les mesures de confinement devront être bien plus strictes pour un effet égal », met en garde le spécialiste.

Afin d’éviter une nouvelle hausse des cas de contamination dans notre pays, voire d’infections à ce nouveau variant, les autorités ont renforcé, ce week-end, les contrôles des voyageurs rentrant d’un séjour à l’étranger.