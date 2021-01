Comment bien choisir des bougies naturelles et écologiques

Les bougies permettent de créer une atmosphère chaleureuse, voire de parfumer votre salon. Pourtant, elles participent aussi à la pollution de l’air intérieur et peuvent avoir un impact négatif sur la santé et l’environnement. Voici quelques conseils pour choisir des bougies naturelles et écologiques.

Du pétrole dans votre salon

Savez-vous de quoi est composée la bougie parfumée qui se trouve dans votre salon ? Il est fort probable que non. D’ailleurs, nous avons fait le test, et aucune des bougies que nous avions en stock n’était pourvue d’une étiquette indiquant sa composition. Peu de gens le savent, mais la plupart des bougies sont conçues à base de paraffine, qui est un dérivé du pétrole. D’autres sont fabriquées à partir d’huile de palme, ce qui n’est guère mieux d’un point de vue écologique. Enfin, lorsqu’elles se consument, les bougies parfumées émettent des COV (des composés organiques volatils), du formaldéhyde et autres perturbateurs endocriniens, qui polluent l’air intérieur et ont un impact néfaste pour la santé.

Des bougies plus saines

Pour compenser l’impact nocif des bougies, il est conseillé de bien aérer son intérieur (au moins 10 minutes après les avoir éteintes). Mais il est également possible d’opter pour des bougies plus saines. Ainsi, depuis plusieurs années, les bougies naturelles en cire d’abeille sont de plus en plus présentes sur le marché. Si vous optez pour une bougie en cire d’abeille, privilégiez le fait qu’elle dispose du label Bio. Vous pouvez également vérifier s’il s’agit d’une production locale. En effet, la cire d’abeille est une matière première rare et doit souvent être importée de loin, de Chine par exemple. Mieux vaut opter pour une bougie fabriquée près de chez vous.

Il existe également d’autres alternatives naturelles comme les bougies fabriquées en cire de soja, à l’huile de colza ou de tournesol. De plus, même si elles ne sont pas encore très connues et leur prix reste assez élevé (15 €), il existe aussi des bougies à base de biomasse, notamment celles commercialisées par la marque FireFly. Alternatives aux bougies fabriquées avec de la paraffine (pétrole) ou de la stéarine (huile de palme), elles se veulent durables et neutres en CO 2 .

Enfin, pourquoi ne pas confectionner vos bougies vous-même ? Internet regorge de tutos pour fabriquer ses propres bougies naturelles, réutilisables et sans produits chimiques, avec une huile alimentaire bio par exemple.