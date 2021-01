Alexander De Croo annonce un comité de concertation vendredi et donne un semblant de perspective

Un nouveau comité de concertation, rassemblant le gouvernement fédéral et les entités fédérées du pays, aura lieu ce vendredi 8 janvier, a annoncé dimanche le Premier ministre Alexander De Croo sur le plateau de VTM Nieuws. Même si les chiffres du coronavirus en Belgique continuent d’évoluer dans un sens positif, il est encore trop tôt pour assouplir les mesures, a-t-il toutefois prévenu. «J’aimerais donner des perspectives, mais donner de faux espoirs serait encore pire», a-t-il une nouvelle fois dit.

Les nombres de contaminations, d’admissions à l’hôpital et de décès continuent à diminuer, mais il reste quelques «points d’attention», a relevé Alexander De Croo. Il a notamment mentionné la variante britannique du virus, «à laquelle nous devons faire attention et qui est aussi particulièrement contagieuse chez les jeunes». Il a également pointé l’impact du retour des voyageurs d’une zone rouge et celui (des réveillons) de Noël et du Nouvel An, auxquels il faut rester vigilants.

Des premiers assouplissements d’ici le mois de mars ?

Raison pour laquelle le Premier ministre n’a pas voulu répondre aux questions sur un éventuel assouplissement des mesures. «Si les chiffres continuent à évoluer dans la bonne direction dans les semaines à venir, il est logique que nous commencions à parler d’assouplissement», a-t-il reconnu. «Donnez-nous quelques jours de plus, peut-être une semaine, pour examiner ces chiffres.»

Un nouvelle réunion du comité de concertation est en tous les cas prévue ce vendredi 8 janvier, a-t-il dit.

Interrogé par le média flamand De Zondag ce matin, Alexander De Croo avait toutefois laissé entendre que certaines mesures pourraient être assouplies d’ici le mois de mars. « Si les chiffres continuent de chuter et que nous passons sous les 800 infections par jour, alors quelque chose doit être possible », avait indiqué le Premier ministre.

« La seule perspective que je peux donner »

Les métiers de contacts pourraient être les premiers à rouvrir si les courbes évoluent dans le bon sens. « Vous souhaitez retourner chez le coiffeur ? Alors, respectez les règles », insiste le libéral. Et pour ce qui est de l’horeca, « nous cherchons à savoir ce qui est possible. Ce que je veux absolument éviter, c’est un effet yo-yo. »

Un vrai retour à la normale ne pourra s’envisager que lorsque 70% de la population aura été vaccinée. « On espère y arriver d’ici la fin de l’été. C’est la seule perspective que je peux donner. »