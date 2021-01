PHOTOS. La planète passe discrètement le cap de la nouvelle année, à l’ombre de la pandémie

Les traditions de la veille du Nouvel An à New York ont tout de même été respectées avec une pluie de confettis et une émission retransmise depuis Times Square, où Gloria Gaynor, l’une des nombreuses stars présentes aux côtés, entre autres, de Jennifer Lopez, a chanté le classique «I Will Survive» (Je survivrai), pour beaucoup une sorte d’hymne pendant la pandémie.