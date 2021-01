VIDEO. Tom Hanks dévoile son «horrible» crâne chauve

On ne compte plus les acteurs qui ont un jour totalement modifié leur apparence pour un rôle. Si le dernier en date n’est pas un changement drastique pour Tom Hanks, il est loin de lui plaire… « Regardez cette horrible chose, je fais peur aux enfants !», a-t-il déclaré au sujet de son nouveau look capillaire.

On retrouvera bientôt Tom Hanks à l’écran, dans le film biopic sur Elvis Presley. Il y interprète le colonel Tom Parker, manager du King. Comme bon nombre d’acteurs, Tom Hanks n’a pas hésité à se transformer physiquement pour les besoins du film. Et pour correspondre au look de son personnage, l’acteur de 64 ans s’est totalement rasé le crâne !

Il a donné un premier aperçu de son nouveau style dans l’émission « The Graham Norton Show », visiblement peu satisfait du résultat : « Regardez cette horrible coupe que j’ai dû faire… Regardez cette chose ! », s’est-il exclamé.

Dans la peau d’un célèbre manager

Dévoilant son crâne complètement chauve, il ajoute en plaisantant : « Je fais peur aux enfants maintenant ! Je suis désolé de vous avoir montré ça ! »

L’acteur a repris en septembre dernier le tournage du biopic d’Elvis Presley, réalisé par l’Australien Baz Luhrmann. On retrouvera Austin Butler dans la peau du King et Tom Hanks dans celle de son célèbre manager. La sortie du film est prévu pour le 5 novembre 2021.