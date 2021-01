Ces robots vous souhaitent une bonne année dans une danse endiablée

Trois robots, une musique entrainante et un twist à l’ancienne, c’est la dernière folie de l’entreprise de robotique Boston Dynamics pour vous souhaiter une bonne année.

Boston Dynamics, entreprise spécialisée dans la robotique, a publié sur YouTube le mardi 29 décembre une vidéo dans laquelle les robots de l’entreprise, Atlas, Spot et Handle, font une démonstration de danse sur « Do You Love Me », titre phare de The Contours sorti en 1962.

Presque trois minutes de chorégraphie dans une salle de tests pour les robots, une manière bien originale de souhaiter ses vœux pour la nouvelle année. « Toute l’équipe s’est réunie pour fêter le début de ce que nous espérons être une année plus joyeuse : Bonne Année de la part de nous tous à Boston Dynamics », a écrit l’entreprise dans la légende de la vidéo.