Voici ce que vous pouvez faire (ou non) ce soir de Saint-Sylvestre

Ce 31 décembre à minuit, nous tournerons la page de 2020 pour entrer dans une nouvelle année qui, nous l’espérons tous, nous permettra de retrouver en partie notre vie normale. Avant d’y arriver, il faudra passer ce réveillon de Nouvel An en respectant certaines règles, comme ce fut le cas le soir de Noël.

En ce 31 décembre, un ménage ne peut inviter qu’un contact rapproché. Ce contact rapproché doit être le même durant six semaines et les enfants de moins de douze ans comptent. Pas question donc pour votre contact d’amener son enfant. Concernant les personnes isolées, elles ne peuvent également inviter qu’un contact rapproché, et non deux comme ce fut le cas pour Noël.

Couvre-feu et feu d’artifice

Si vous n’avez pas peur du froid, vous pouvez vous rassembler à l’extérieur à maximum quatre personnes. Comme le rappelle Het Laatste Nieuws, les enfants de moins de douze ans ne comptent pas dans ce cas. Attention toutefois, les règles de distanciation sociale doivent être respectées, même à l’extérieur. N’oubliez également pas le couvre-feu qui s’étend de 22h à 6h à Bruxelles et en Wallonie et de minuit à 5h en Flandre.

Contrairement à nos pays limitrophes, l’utilisation de feux d’artifice est actuellement interdite en Belgique, même dans le cercle privé. Grâce à cette mesure, les forces de l’ordre espèrent limiter les rassemblements. En cas d’infraction, vous vous exposez à une amende pouvant aller de 250€ à 750€.

Et en journée ?

Rien ne vous empêche de prendre votre voiture pour aller faire une course de dernière minute, visiter un musée (attention aux horaires), ou vous balader ce 31 décembre. Les règles pour les balades sont les mêmes que celles pour les rassemblements à l’extérieur. Prudence tout de même si vous prenez la voiture, les routes seront glissantes jusque (au moins) demain (vendredi) 8h, avec de la neige par endroits.

Si vous souhaitez vous rendre dans les Fagnes, la police fédérale indique qu’à la suite d’une décision du gouverneur de la province de Luxembourg et de l’afflux d’usagers, les sorties 49 Manhay et 50 Baraque Fraiture sont fermées dans les deux sens de circulation.