Rihanna est en couple et elle ne le cache plus

Rihanna a été aperçue en train d’embrasser langoureusement le rappeur ASAP Rocky, confirmant ainsi des rumeurs qui existent depuis plusieurs mois.

La rumeur enflait depuis plusieurs mois, elle semble désormais confirmée. Rihanna serait bien en couple avec ASAP Rocky, un rappeur américain qu’elle a brièvement fréquenté en 2013. Les deux tourtereaux ont en effet été aperçus dimanche en train de s’embrasser langoureusement sur un bateau à la Barbade, pays d’origine de la chanteuse et du père d’ASAP Rocky.

Ces clichés confirment donc une information du magazine People qui affirmait il y a peu que les deux stars étaient en couple. « Ils sont inséparables depuis des semaines. C’est assez récent, mais ils sont tous les deux à fond. Ils passent toujours des super moments ensemble, ils ont beaucoup de choses en commun », avait déclaré une source proche du couple au magazine américain.

Rihanna dons shimmering green mini dress as she puts on loved up display with A$AP Rocky https://t.co/FLz82m2zH1

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 30, 2020