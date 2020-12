Interdiction de circuler et de se garer dans les Fagnes début janvier

Hervé Jamar, le gouverneur de la province de Liège, a annoncé ce jeudi, lors d’une conférence de presse, qu’il serait interdit de se garer et de circuler dans les Fagnes entre le 1er et le 3 janvier.

Depuis le début des vacances d’hiver, les Fagnes ont été prises d’assaut par de nombreux touristes venus profiter de la neige et des paysages. L’afflux massif des visiteurs a occasionné certains soucis notamment au niveau de la mobilité. «Au cours de différentes réunions avec les représentants des communes concernées, de la Communauté germanophone, des services de police et ceux du gouverneur, trois problématiques ont été soulevées : premièrement la situation sanitaire et le rassemblement de trop nombreuses personnes, ensuite un problème d’accessibilité et de stationnement et enfin des dégradations de l’environnement», indique Jean-Yves Segers, le porte-parole du gouverneur.

Au vu de ces éléments, un arrêté de police qui interdit le stationnement sur le plateau des Fagnes, y compris dans les parkings prévus à cet effet et la circulation dans la zone entre 08h00 et 17h00, a été pris ce jeudi. Il entrera en vigueur le 1er janvier à 08h00 et sera d’application jusqu’au 3 janvier inclus. En province de Luxembourg, une décision de gouverneur interdit l’accès à partir de ce jeudi au site de la Baraque de Fraiture.