Sophie Tapie réagit à l’annonce difficile de son père qui lutte contre le cancer

Ce dimanche, Bernard tapie s’est livré durant une longue interview à « Sept à huit’, durant laquelle il a donné des nouvelles peu réjouissantes à propos de sa santé. Au lendemain de cet entretien, sa fille Sophie a tenu à remercier les nombreuses personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien.

Bernard Tapie s’est livré à propos de son combat contre le cancer, qu’il mène depuis trois ans, auprès d’Audrey Crespo-Mara. L’homme d’affaires français a confié que son état de santé s’empirait, mais a tenu à délivrer un message d’espoir. « Je vous remercie de m’avoir invité, de m’avoir permis de donner un message à ceux qui sont comme moi, en leur disant : hey les mecs, hey les femmes, rien n’est perdu », a-t-il expliqué.

Au lendemain de la diffusion de l’entretien, l’une des filles de Bernard Tapie, Sophie, a tenu à remercier les personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien: « Merci de vos nombreux messages, vous n’imaginez pas la force que vous nous donnez! Mes pensées vont à tous les malades du cancer ainsi qu’à leurs proches qui doivent eux aussi garder le moral afin de donner le courage aux personnes touchées de continuer le combat. »

Merci de vos nombreux messages, vous n’imaginez pas la force que vs nous donnez! Mes pensées vont à tous les malades du cancer ainsi qu’à leurs proches qui doivent eux aussi garder le moral afin de donner le courage aux personnes touchées de continuer le combat. #fuckcancer pic.twitter.com/HSUvlUPDHV — Sophie Tapie (@SophieTapie) December 28, 2020

La santé de son père se détériore, comme il l’a expliqué sur TF1: « Mes tumeurs avaient baissé de 70% (…) Et puis je me suis senti pas bien du tout au début de l’été. On a fait un scanner de témoin et là 20% pour des nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé. Un récent scanner a révélé qu’elles ont encore doublé de volume. Ce n’est pas pour ça que je suis foutu. Ce cancer il suffit qu’en huit jours de temps, on trouve une parade… (…) Ce n’est pas de la méthode Coué, ça vaut la peine parce notre énergie c’est celle qui alimente l’immunité (…) Donc, un, on ne désespère pas ; deux, on se bouge, on ne reste pas allongé, on évite les anti-douleurs (…) Moi, je suis convaincu que je vais surmonter cette période. »