Rétro 2020 : dans le monde, aller de l’avant malgré la pandémie

Cette année aura été celle du coronavirus, mais pas que. Retour sur quelques événements clefs qui ont marqué 2020 à travers le monde.

Le monde à l’arrêt

Au début du mois de janvier, les experts de l’Organisation mondiale de la Santé se penchent sur le signalement par les autorités chinoises de « cas groupés de pneumonie inconnue ». Le monde ne le sait pas encore, mais il commence alors son plongeon vers le chaos. En février, les pays les plus prudents mettent en place des contrôles de température. En Europe, ce virus vu comme un problème étranger n’inquiète guère… jusqu’à l’arrivée de plusieurs cas en février. En mars, la plupart des pays décrètent le confinement, marquant le début de long mois partagés entre galères et espoirs ( voir notre rétro spéciale Covid-19).

Un grand ouf de soulagement

Le 3 novembre, les Américains se rendent aux urnes pour élire leur président. Ils doivent choisir entre le locataire sortant de la Maison Blanche, le fantasque Donald Trump, et son rival démocrate, Joe Biden. Le scrutin se révèle très serré, et à la fin de la soirée électorale, le résultat n’est toujours pas connu. Le 7 novembre, l’ancien vice-président de Barack Obama est annoncé vainqueur. Donald Trump, lui, continue d’affirmer que le scrutin a été « truqué », même si aucun des recours intentés n’a été couronné de succès. Il devra céder les clefs de la Maison Blanche le 20 janvier prochain.

Le fléau du racisme

Les années passent, et le racisme est toujours une réalité. Le 25 mai, la mort de George Floyd relance le débat. Cet homme, noir, a été tué par un policier blanc qui a maintenu son genou sur la nuque de la victime pendant près de dix minutes, et ce malgré les supplications de le laisser respirer. La diffusion des images des faits provoque une onde de choc. Partout aux États-Unis, et aussi ailleurs le monde, des dizaines de milliers de manifestants descendent dans les rues pour protester.

La France sous le choc

Le 16 octobre, un professeur de collège français, Samuel Paty, est décapité par un homme de 18 ans revendiquant « défendre l’Islam ». Peu avant d’être abattu par des policiers, il avait dit vouloir se venger après que Samuel Pay a montré deux caricatures de Mahomet à des élèves dans le cadre d’un cours d’éducation civique. Deux jours plus tard, des dizaines de milliers de personnes forment des rassemblements de protestation dans plusieurs grandes villes françaises.

La Terre a chaud, toujours plus chaud

2020 n’est pas encore terminée, mais pourrait bien devenir la nouvelle année la plus chaude. La période de 12 mois allant de décembre 2019 à novembre 2020 se situe à 1,28ºC au-dessus des températures de l’ère préindustrielle, explique le programme européen de suivi Copernicus. Alors que les années 2015 à 2020 sont les six les plus chaudes jamais enregistrées, ce chiffre rapproche dangereusement la planète du premier plafond de l’Accord de Paris, qui vise à limiter à 2ºC, voire 1,5ºC, le réchauffement. Principale conséquence : les catastrophes naturelles (incendies, inondations, tempêtes…) se multiplient.

Mais aussi …

Le 4 avril 2020, des incendies se sont déclarés en Ukraine, aux alentours de l’ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils se sont rapidement étendus, faisant craindre des rejets d’éléments radioactifs dans l’atmosphère

La République démocratique du Congoa proclamé en juin la fin de sa 10 e épidémie d’Ebola. Celle-ci a provoqué la mort d’au moins 2.287 personnes.

Moria, sur l’île grecque de Lesbos, accueillait environ 12.000 réfugiés dans un camp aux conditions sanitaires déplorables. Le 9 septembre dernier, le camp est parti en flamme, laissant ses occupants sans abris, sans vivres, et sans avenir.

La guerre a repris en octobre au Haut-Karabagh, une région disputée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis 1991. Les combats ont tourné à l’avantage de l’Azerbaïdjan, et pris fin le 10 novembre après que celui-ci a récupéré plusieurs villes. Selon la Russie, ils auraient fait près de 5.000 morts et de nombreux dégâts matériels.