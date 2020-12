Faute d’un album, Rihanna sort un livre de recettes

Depuis 2016, le public attend avec impatience un nouvel album de Rihanna. La jeune femme ne semble pas décidée à accorder cette faveur aux fans, mais revient sur les devants de la scène avec un livre de cuisine.

Rihanna a plus d’une corde à son arc. Après la musique, le cinéma et la mode, la star se lance dans la cuisine! En effet, le confinement a permis à la chanteuse de se mettre derrière les fourneaux, et elle a désormais envie de partager sa passion naissante avec ses fans dans un livre de cuisine.

« Je n’ai pas l’habitude d’être seule, mais pendant le confinement on n’a pas le choix. Alors on commence à réaliser que que l’on est coincé là avec nos propres pensées et notre imagination, et c’est ça qui a vraiment aidé ma créativité à s’épanouir », a-t-elle expliqué au magazine Closer.

Dans ce livre, on retrouve des recettes qui rappellent la Barbade, l’île natale de la jeune femme. Il n’est donc pas étonnant d’y voir des recettes à base de poisson, mais aussi des classiques américains comme le Mac & Cheese ou la tourte à la viande. Rihanna confie: « Je me sens vraiment apaisée quand je suis là-bas. C’est le plus beau des endroits, il y a des plages, de la nourriture et des gens incroyables. »