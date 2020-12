Vers une tolérance zéro de la police le soir du Nouvel An

Le chef de corps de la police de Bruges a prévenu que les forces de l’ordre appliqueront la tolérance zéro le soir du réveillon de Nouvel An.

Alors que Noël, cette étape qui a cristallisé tant de tensions, vient seulement de passer, tous les regards se portent désormais sur le réveillon du Nouvel An et sur les mesures qui seront prises par la police pour que la population respecte les mesures sanitaires. Et d’après Het Laatste Nieuws, les forces de l’ordre devraient appliquer la loi de la tolérance zéro. « Nous allons réagir rapidement », prévient Dirk Van Nuffel, chef de corps de la police de Bruges.

Il explique que ses agents patrouilleront le soir du réveillon pour s’assurer du respect des règles. « Lors de la première vague, nous informions encore les contrevenants. Maintenant, un rapport officiel et un accord à l’amiable suivront immédiatement l’infraction », détaille-t-il. « Quiconque sera surpris en train de tirer des feux d’artifice devra payer une amende de 250€. Et même si une seule autre personne lève les yeux, l’amende grimpera à 750€, car alors vous êtes l’organisateur d’un spectacle de feux d’artifice ».

« Pas de chasse aux sorcières »

Pas question cependant pour M. Van Nuffel de parler de « chasse aux sorcières ». Ces agents ne compteront pas les voitures dans l’allée et ne vérifieront pas spontanément que le nombre de personnes à table est respecté. « Mais si les voisins dénoncent une infraction, la patrouille passera », précise-t-il.

Pour rappel, les gouvernements wallon et bruxellois ont décidé le 15 décembre dernier de prolonger la plage horaire du couvre-feu (de 22h à 6h) jusqu’au 15 janvier 2021, y compris le soir du réveillon de Nouvel An. Les règles concernant la bulle sociale restent également inchangées le soir du 31 décembre.