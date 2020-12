Les dirigeants de l’UE ont signé l’accord post-Brexit

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et son homologue du Conseil Charles Michel ont signé mercredi l’accord commercial post-Brexit conclu avec Londres pour encadrer la rupture historique, qui doit entrer en vigueur jeudi à 23h00 GMT.

Devant des drapeaux européens, les deux dirigeants, souriants, ont signé ces textes devant les caméras et les photographes. Les documents doivent ensuite être acheminés par un avion de la Royal Air Force à Londres pour être également paraphés par le Premier ministre Boris Johnson.

— Charles Michel (@eucopresident) December 30, 2020