Ils se déguisent pour pouvoir enlacer leurs petits-enfants

Deux grands-parents qui se confinent depuis mars ont enfin pu câliner leurs petits-fils grâce à des costumes d’ours polaires gonflables. Barbara, 71 ans, et Clive Walshaw, 73 ans, ont déclaré que le moment où ils ont pu les enlacer après neuf mois d’attente a été les « six meilleures minutes » de 2020.

Depuis le mois de mars, les personnes âgées sont isolées de leur famille afin de respecter les mesures sanitaires mises en place. Cette période, particulièrement difficile, l’est encore plus en ces fêtes de fin d’année. Dans la famille Walshaw, les enfants étaient particulièrement tristes de ne pas pouvoir effectuer leur balade de Noël avec leurs grands-parents.

Mais Barbara et Clive ont eu une idée ingénieuse pour pouvoir serrer leurs petits-enfants dans les bras. En effet, ils se sont déguisés en ours polaires de la tête aux pieds, afin de pouvoir les voir sans enfreindre les règles sanitaires.

Merry Christmas Everybody!

This is my folks visiting. First hugs of grandkids since March. Best 5 mins ever. Check out the anti viral precautions. You might be cool but you will never be my parents cool. pic.twitter.com/QyjfPdDWFZ

— Neil Walshaw (@CllrWalshaw) December 25, 2020