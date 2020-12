Chaque Belge pourrait recevoir un certificat de vaccination

La Belgique devrait opter pour une liste des citoyens vaccinés contre le coronavirus, confirme la porte-parole du commissariat corona du gouvernement fédéral dans La Dernière Heure mercredi. Concrètement, chaque citoyen pourra avoir accès via un site web à son attestation de vaccin. L’outil en question s’appellera «vaccin-net +» et sera accessible sur masante.be.

«Ce système existe déjà en Flandre et sera disponible à Bruxelles et en Wallonie dans quelques semaines. Il est en cours d’élaboration», précise Caroline Leys, porte-parole du commissariat corona du gouvernement fédéral. L’outil sera personnel et individualisé, et les données personnelles seront protégées. «La plateforme web permettra d’avoir accès à une petite carte digitale de ses vaccins, à titre personnel, et ensuite imprimer son attestation de vaccination si nécessaire. Tout sera enregistré dans ce système, avec tous les autres vaccins. Ainsi, cela permettra d’avoir un aperçu direct de la situation vaccinale d’une personne», détaille Caroline Leys.

Si besoin, la Belgique va donc donner l’opportunité à la population d’obtenir une preuve de vaccination. «Mais il ne sera pas réclamé pour accéder à des lieux publics ou événements publics, à ce stade en tout cas. Dans la sphère privée, par contre, des compagnies aériennes et des organisateurs d’événements privés pourront le demander à chaque participant. Les protocoles sont en cours de discussion chez nous, mais en tout cas, le grand principe de la vaccination est bénévole en Belgique et non obligatoire. Donc, nous sommes contre cet esprit de blacklist (liste noire, NDLR) comme en Espagne.»