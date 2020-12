« Il faut demander un test négatif à tous les Belges revenant de l’étranger », soutient Erika Vlieghe

Dans les colonnes du Staandard ce mardi, Erika Vlieghe, l’infectiologue à la tête du groupe d’experts, plaide pour une politique plus stricte aux frontières : il faudrait demander à tous les Belges de retour sur notre territoire de présenter un test négatif afin d’éviter une nouvelle augmentation des contaminations, estime la spécialiste.

Malgré les recommandations du Premier ministre, de nombreux Belges sont partis à l’étranger à l’occasion de vacances de Noël. Or, les experts craignent que leurs retours ne provoquent une nouvelle flambée de l’épidémie dans notre pays. Le risque de transmission est actuellement plus important dans bien d’autres pays européen que dans le nôtre. De plus, la nouvelle variante britannique, plus contagieuse, inquiète.

À l’heure actuelle, seuls les non-résidents entrant en Belgique doivent présenter un test négatif. Les Belges ne sont pas concernés par cette mesure. Une distinction qui ne fait pas sens aux yeux de l’infectiologue de l’UZ Anvers, Erika Vlieghe : « d’un point de vue épidémiologique, je ne vois pas de différence entre un non-Belge et un Belge qui a été à l’étranger. » Celle qui préside le groupe d’experts GEMS a donc plaidé, en son nom, pour exiger un test négatif à toute personne revenant de l’étranger, Belges y compris.

Un défi logistique

Certains de ses confrères, à l’instar de Marc Van Ranst, ont également plaidé en ce sens ces derniers jours.

Erika Vlieghe reconnaît toutefois qu’une telle mesure nécessiterait un cadre logistique et juridique approprié.

De son côté, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke attend l’avis des experts du GEMS (successeur du GEES) et du RMG (Risk Management Group) sur ce sujet pour ce mardi soir.