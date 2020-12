Camille Lellouche se confie sur les coulisses de « The Voice »

Alors qu’elle prépare son premier album, la chanteuse et humoriste Camille Lellouche est revenue sur son expérience à « The Voice » : « c’était à la fois fantastique et très douloureux », confie-t-elle sur les ondes d’Europe 1.

En 2015, Camille Lellouche participait à la quatrième saison de « The Voice » France. À l’époque, la jeune femme, qui rêvait d’enfin percer, se mettait énormément de pression. « J’attendais depuis tellement longtemps d’être mise en lumière que je souffrais au lieu de prendre du plaisir », se souvient-elle, au micro d’Europe 1. « Je vomissais à chaque fois avant de monter sur scène ! J’étais malade parce que tout était viscéral et vital à chaque performance ».

Si elle n’a pas remporté le télécrochet, Camille Lellouche est tout de même arrivée jusqu’en demi-finales. Aujourd’hui, elle retient le positif de cette expérience: les contacts avec les coaches professionnels, les amitiés liées dans cette aventure et le souvenir de la tournée. « Cette période était à la fois fantastique et douloureuse », se souvient-elle.

Après son passage à « The Voice », Camille Lellouche s’est davantage consacrée à sa carrière d’actrice et d’humoriste. C’est en 2020 qu’on la retrouve derrière le micro, aux côtés de Grand Corps Malade avec qui elle interprète sa chanson écrite trois ans plus tôt, « Mais je t’aime ».

Son premier album devrait sortir au début de l’année prochaine.