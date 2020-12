Rétro 2020: ces événements hors coronavirus qui ont marqué l’actualité belge

En dehors du coronavirus, l’actualité a été chargée cette année en Belgique, entre la formation d’un nouveau gouvernement et la reconnaissance d’une nouvelle princesse.

Enfin un gouvernement !

Le 1er octobre, le gouvernement De Croo prête serment devant le Roi. Il aura fallu des mois de négociation pour aboutir à cette coalition Vivaldi, après les élections de mai 2019. Elle regroupe les socialistes (PS et sp.a), écologistes (Ecolo et Groen), et libéraux (MR et Open-VLD) du nord et du sud du pays, ainsi que les conservateurs flamands (CD&V). La crise du nouveau coronavirus aura précipité les choses, alors que certains partis flamands étaient très hésitants à se lancer dans une coalition qui ne dispose pas de la majorité en Flandre.

Automobilistes contre promeneurs Les règles de circulation dans le Bois de la Cambre n’ont cessé de changer au cours des derniers mois. D’un côté, la pression est de plus en plus forte pour en faire un véritable « poumon vert » de la ville. Ce besoin a été accentué par le confinement, qui a poussé nombre de Bruxellois à profiter des parcs pour se promener, alors que les autres activités sont à l’arrêt. De l’autre, les automobilistes estiment que sa fermeture à la circulation leur fait perdre du temps dans les files. Actuellement, la boucle sud du Bois de la Cambre est partiellement rouverte dans les deux sens. Un test de cette version remaniée du plan de mobilité sera mené lorsque le télétravail ne sera plus obligatoire. La souffrance des commerçants L’épidémie de Covid-19 a frappé de plein fouet notre pays. On ne compte plus les drames humains qui découlent des deux vagues épidémiques qui se sont abattues sur le pays. Le suicide d’Alysson a particulièrement ému la population. Le 3 août dernier, pleine d’espoirs, cette Liégeoise de 24 ans ouvrait un barber shop. Fin octobre, comme tous les magasins dits « non essentiels », elle a dû fermer les portes de sa boutique du fait du reconfinement. Acculée par les dettes, elle a mis fin à ses jours le 16 novembre. Un procès pour Mawda Le procès de la mort de la petite Mawda débute le 23 novembre. L’affaire avait profondément marqué les esprits : le 17 mai 2018, une patrouille de police prenait en chasse une camionnette suspectée de transporter des migrants qui voulaient rejoindre l’Angleterre. Malgré les injonctions de la police, le chauffeur avait refusé de s’arrêter, poussant l’un des policiers à faire usage de son arme. Le tir a touché Mawda Shawri, une fillette kurde de deux ans, à la tête. Elle est morte sur le coup. Une nouvelle princesse Ce n’est pas tous les jours que la Belgique a une nouvelle princesse ! C’est pourtant arrivé le 1 er octobre : Albert II a reconnu, après des décennies de dénégations et de combat judiciaire, être le père de Delphine Boel. Dans les jours qui suivent, plusieurs photos communiquées par le Palais Royal viennent sceller cette réconciliation. On la voit d’abord prendre le thé avec Albert et Paola, puis passer une journée en compagnie du roi Philippe.

Mais aussi…