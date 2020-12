Marc Van Ranst s’en prend aux Belges partis au ski

Même si les voyages à l’étranger sont plus que déconseillés, de nombreux Belges ont tout de même profité des fêtes de fin d’année pour se rendre au ski, non en France, où les remonte-pentes sont à l’arrêt, mais bien en Suisse.

Un comportement qui a le don d’énerver Marc Van Ranst qui n’a pas caché son mécontentement dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. « Le problème, c’est que ce sont ces gens qui sont actuellement en Suisse qui se plaindront dans deux semaines que l’épidémie n’est pas sous contrôle. Ce sont eux qui demanderont pourquoi tout cela dure si longtemps », déplore le virologue.

Avant de préciser sa pensée: « Ce n’est pas malin d’aller skier maintenant. Espérons juste que nous n’avons pas trop de compatriotes au ski. Être sur les pistes n’est pas dangereux en soi, mais sur les remontées mécaniques, vous êtes en contact avec d’autres gens. De cette manière, vous ramenez cette variante étrange du virus en Belgique ».

« Voyager comporte toujours des risques »

Les experts craignent de vivre le même scénario qu’après les vacances du Carnaval durant lesquelles de nombreux Belges étaient également partis au ski. Surtout que la nouvelle souche plus contagieuse du virus inquiète depuis quelques semaines. « Ils (les Belges au ski, ndlr) n’étaient pas encore au courant du danger, mais cela prouve que voyager comporte toujours des risques. On rencontre des gens venant de partout et ainsi on diffuse le virus, ou ses variantes, dans toute l’Europe », explique de son côté le professeur Geert Molenberghs.

Selon lui, pas question cependant de « montrer du doigt » ceux qui sont partis en voyage. « Mais nous devons réfléchir attentivement. Tout indique que les choses iront bientôt mieux. En attendant, nous devons limiter un maximum nos voyages », conclut-il.