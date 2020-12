Une conductrice survit miraculeusement à une chute de 35m

Le jour de Noël, une automobiliste californienne est miraculeusement sortie vivante d’une chute vertigineuse. Son véhicule avait quitté la route et foncé droit vers une falaise avant de s’écraser sur une plage des dizaines de mètres plus bas.

Les pompiers de San Francisco sont intervenus, au matin du 25 décembre, pour désincarcérer l’automobiliste de l’épave de son véhicule. Les équipes de sauvetage sont arrivées sur les lieux par échelle de corde quelques minutes après l’accident, rapportent les médias locaux.

La conductrice, miraculeusement consciente après une chute pareille, était en mesure d’expliquer l’accident aux sauveteurs. Après avoir quitté la route, pour des raisons qui restent actuellement inexpliquées, le véhicule était tombé de la falaise : il a chuté de 36,5 mètres. Il s’était ensuite écrasé, à l’envers, sur la plage de San Francisco.

L’automobiliste, en état grave, a été transportée en hélicoptère vers l’hôpital le plus proche.

UPDATE- ONLY ONE VICTIM FEMALE ADULT RESCUED BEING TAKEN OFF BEACH NOW BY CLIFF RESCUE 34 — WE WILL NOT BE USING THE HELICOPTER https://t.co/fvSFR6vJkl pic.twitter.com/qEbzTDjk1O

— SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) December 25, 2020