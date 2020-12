Aya Nakamura se confie sur les violences conjugales qu’elle a endurées

Dans un long entretien accordé à Léa Salamé sur France Inter, la chanteuse Aya Nakamura a fait de rares confidences sur une page compliquée de sa vie : lorsque son ex-compagnon, le rappeur Niska, la battait.

Dans le dernier épisode du podcast « Femmes Puissantes » diffusé ce dimanche, Aya Nakamura était l’invitée de Léa Salamé. Au cours d’un long entretien, la star planétaire s’est livrée sur de nombreux sujets : racisme, pouvoir, famille, banlieue, engagements et bien entendu… musique. Au cours de cet échange, l’artiste de 25 ans est également revenue sur les épreuves qu’elle a traversées, et notamment les violences conjugales qu’elle a endurées.

En 2019, un bloggeur révélait que le rappeur Niska, ex-compagnon d’Aya Nakamura, la tabassait. « Niska frappait Aya pour un oui ou pour un non, elle encaissait, prenant sur elle jusqu’au jour où elle craqué et a décidé de le quitter », affirmait-il. Quelque temps plus tard, la chanteuse confirmait avoir subi des violences, sans donner de détails. Elle a ensuite publié une photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux, avant de la retirer.

« Je ne pensais pas que ça pouvait m’arriver »

« Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit », explique-t-elle à Léa Salamé. « Et quand j’ai vu tout ce qu’il se passait, les médias qui avaient tout repris etc, je me suis dit : ‘Wahou, ah non je ne veux plus en fait.’ J’avais quand même un peu honte… Je ne pensais pas que ça pouvait m’arriver à moi. Je l’ai publiée pour ça, pour montrer que moi aussi, ça m’était arrivé. »

Aya Nakamura a finalement quitté cet homme violent, sans porter plainte. Aujourd’hui, elle agirait différemment. « J’ai été un peu lâche sur ce coup-là, de ne pas en dire plus », confie-t-elle. « Si ça arrivait à une de mes proches, je serai révoltée ! Alors pourquoi ne pas l’être pour moi-même ? Si ça m’arrivait aujourd’hui, déjà je porterai plainte. Et j’essayerai de faire passer un message, de faire comprendre en racontant clairement tout ce qui s’est passé. »

L’artiste a également salué le mouvement MeToo, mais reste toutefois perplexe : « je ne pense que ça a fait changer les hommes », dit-elle. « Ils vont peut-être y réfléchir à deux fois maintenant, mais je ne pense pas que la mentalité de ces hommes-là a changé. »

Cet entretien peut être écouté dans son intégralité sur le site de France Inter.