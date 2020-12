Rétro 2020 : les événements qui ont marqué la planète people cette année

Malgré les confinements, les événements people n’ont pas manqué cette année. Petit tour d’horizon (non exhaustif) des plus marquants.

Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux

Le 8 janvier, le prince Harry et son épouse Meghan annoncent qu’ils renoncent à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour prendre leur indépendance financière et s’installer une partie de l’année en Amérique du Nord. Le 18 janvier, ils renoncent à leurs titres royaux, déclenchant un nouveau scandale au sein de la monarchie anglaise.

Adèle Haenel quitte la cérémonie des César

Le 29 février, Roman Polanski remporte le César du meilleur réalisateur pour le film « J’accuse ». Scandalisée, l’actrice Adèle Haenel quitte la salle en lançant « C’est une honte ». La jeune femme a raconté l’année dernière avoir été victime d’abus sexuels de la part du réalisateur Christophe Ruggia lorsqu’elle était encore mineure.

Johnny Depp VS The Sun

C’est le procès de l’année ! Johnny Depp attaque le Sun en diffamation. Le tabloïd anglais avait affirmé que l’acteur avait été violent envers son ex-épouse, l’actrice Amber Heard. Johnny Depp a perdu le procès et fait appel mais sa demande a été refusée. L’acteur a dû faire une croix sur son rôle de Grindelwald dans « Les Animaux Fantastiques ».

Carnet rose

Plusieurs personnalités ont eu le bonheur d’accueillir un bébé cette année, comme Ed Sheeran et son épouse Cherry, Katy Perry et Orlando Bloom, Sophie Turner et Joe Jonas, Jessica Biel et Justin Timberlake, Rooney Mara et Joaquin Phoenix, Gigi Hadid et Zayn Malik ou encore Cameron Diaz et Benji Madden. Chrissy Teigen et John Legend ont, de leur côté, ému les internautes en confiant avoir perdu leur bébé.

Mais aussi…

En janvier, la chanteuse Adèle révèle avoir perdu 45 kilos.

révèle avoir perdu 45 kilos. Une photo de Brad Pitt avec Jennifer Aniston lors des SAG Awards le 19 janvier affole la Toile.

avec lors des SAG Awards le 19 janvier affole la Toile. Le 11 mars, Harvey Weinstein est condamné à 23 ans de prison ferme après avoir été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle.

est condamné à 23 ans de prison ferme après avoir été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle. En juin, Justin Bieber est accusé de viol par deux femmes. Le chanteur réfute leurs déclarations et engage des poursuites judiciaires.

est accusé de viol par deux femmes. Le chanteur réfute leurs déclarations et engage des poursuites judiciaires. En juillet, Laeticia Hallyday annonce un accord définitif avec Laura Smet au sujet de l’héritage de Johnny. Dans la foulée, David Hallyday se désiste de toute action en justice.

annonce un accord définitif avec au sujet de l’héritage de Johnny. Dans la foulée, David Hallyday se désiste de toute action en justice. En décembre, l’actrice Ellen Page change de sexe et annonce qu’elle devient Elliot Page.