Rétro 2020: une année monopolisée par le coronavirus

Cette année, nous n’aurons parlé que du coronavirus, qui est venu bouleverser nos vies. Retour en quelques moments-clés sur cette année monopolisée par la Covid-19!

À l’origine, un pangolin ?

Si de nombreuses pistes ont été envisagées pour expliquer l’apparition de la Covid-19, on peut désormais dire avec certitude qu’elle apparaît en novembre 2019 dans un marché de Wuhan. D’origine animale, le virus proviendrait d’un coronavirus de chauve-souris, qui aurait été transmis à l’homme par l’intermédiaire d’un autre animal, certainement le pangolin. Le 1er décembre, le patient zéro est identifié et le 9 janvier, on déplore le premier décès d’un Chinois de 61 ans, des suites de la maladie.

D’épidémie à pandémie

En Chine, de plus en plus de cas sont à déplorer mais les autorités restent fort opaques quant à la gestion et la gravité de cette crise. Les premières procédures de confinements sont mises en place et certaines villes sont placées sous quarantaine. L’Organisation Mondiale de la Santé déclare une urgence de santé publique à la portée internationale à la fin du mois de janvier et le 11 mars, l’épidémie devient officiellement une pandémie, à cause de sa propagation internationale.

Flambée des cas et premier confinement

Le coronavirus arrive à nos portes et un premier cas est détecté chez nous le 4 février. Ce n’est que début mars que les cas commencent à se multiplier, forçant la création d’un gouvernement d’urgence emmené par Sophie Wilmès à partir du 17 mars. Le lendemain, la Première ministre prononce un confinement national qui durera jusqu’au début du mois de mai. Partout en Europe, des mesures similaires sont appliquées pour endiguer la pandémie. L’Italie et l’Espagne paient un tribut particulièrement lourd à la maladie.

Un déconfinement suivi d’une seconde vague

Dès le mois de mai, le déconfinement s’amorce chez nous avec un assouplissement progressif des mesures mises en place pour vaincre la pandémie. « La liberté devient la norme et les interdits l’exception », explique la Première ministre pour justifier cet assouplissement des règles, à commencer par la réouverture de nos frontières. Durant l’été, on assiste à un rebond de nouvelles contaminations à la Covid-19 que l’on qualifie rapidement de seconde vague. Le 19 octobre, à la suite d’une augmentation importante des hospitalisations, de nouvelles mesures de confinement sont appliquées, dont un couvre-feu de minuit à 5 h du matin et la fermeture des bars et restaurants.

L’espoir des vaccins

En octobre 2020, l’OMS recense 321 vaccins qui sont tous en cours d’étude pour développer une réponse immunitaire permettant d’éliminer la Covid-19. Le 9 novembre, Pfizer et BioNTech annoncent un vaccin efficace à 90%, suivi une semaine plus tard par celui de Moderna, efficace à 94%. Le 2 décembre, le vaccin Pfizer reçoit l’approbation du MHRA au Royaume-Uni et la campagne commence une semaine plus tard. Partout dans le monde, les pays définissent leurs stratégies de vaccination, ciblant en priorité certains groupes de la population considérés comme à risque. Chez nous, la campagne s’amorcera le 5 janvier prochain, une façon d’envisager 2021 avec optimisme et de laisser le coronavirus en 2020…

En Bref

Les masques deviennent rapidement le symbole de la lutte contre le coronavirus. Chez nous, le début de la crise est marqué par une pénurie de masques de type FFP2 pour protéger le personnel médical. Après plusieurs annulations de commandes de masques qui font beaucoup de bruit, la situation devient intenable dans les hôpitaux. Le 7 mai, la Première ministre Sophie Wilmès affirme qu’il n’y a plus de pénurie sur le marché.

Tout au long de la crise, les secteurs de l’horeca et de la culture sont les plus impactés. La solidarité s’organise partout dans le pays pour faire vivre les restaurateurs, mais la réalité reste difficile et est encore plus dure pour le monde de la nuit. De nombreuses faillites sont à déplorer malgré les aides financières promises par les autorités. L’année 2020 aura été marquée par l’absence de grands événements comme les festivals et l’Euro.

Le monde du sport a, lui aussi, été paralysé partout dans le monde. À partir du mois de mars, la plupart des compétitions sportives sont à l’arrêt. Certaines disciplines décident de finir les saisons en cours, d’autres les arrêtent, d’autres encore bousculent complètement leurs calendriers sportifs, à l’image du tennis et du cyclisme.